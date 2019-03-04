PFDK Türkiye'de hangi alanda çalışan bir kurumdur?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve PFDK Türkiye'de hangi alanda çalışan bir kurumdur? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 4.3.2019 20:47
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan PFDK Türkiye'de hangi alanda çalışan bir kurumdur? sorusu ve cevabı...