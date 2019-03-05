Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve Ağrı'da operasyon yaptı. Baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 9 kişiden 6'sı yakalandı. Sanıkların sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları, örgüt adına faaliyette bulundukları bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da yasak yayınlar ele geçirildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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