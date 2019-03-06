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72 yaşındaki kadına etti!

KKTC’de İngiliz uyruklu 72 yaşındaki bir kadına eden şahıs, kadının banka kartlarını ve parasını çalıp kaçtı

Giriş Tarihi: 6.3.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 10:35
72 yaşındaki kadına tecavüz etti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde 28 yaşındaki Ergün K., İngiliz uyruklu 72 yaşındaki B.B.'nin evine girdi. İddiaya göre yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını bağlayan Ergün K. kadına tecavüz ettikten sonra banka kartlarını ve parasını alarak kaçtı.

3 GÜN EMNİYETTE KALACAK

Polis, Ergün K.'yı yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Tecavüz zanlısı, Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk edilirken, soruşturmanın tamamlanması için emniyette 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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72 yaşındaki kadına tecavüz etti!
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