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'te şaşırtan anlar... Arabanın bagajında tehlikeyi yolculuk kamerada

Büyükçekmece karayolunda otomobilin bagajında oturarak seyahat eden bir kişi, ilginç görüntüler oluşturdu. Trafiği tehlikeye sokan o anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 10:47
E-5'te şaşırtan anlar... Arabanın bagajında tehlikeyi yolculuk kamerada

Büyükçekmece E-5 karayolunda Edirne yönünde ilerleyen bir araç görenleri hayrete düşürdü. Bir kişi bagaj kapağı açık araçta oturarak yolculuk yaptı.

Akan trafikte tehlikeli bir şekilde seyreden araç, görenleri şaşkına çevirdi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şahıslar, başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerde trafikte seyir halinde olan bir otomobilin bagaj kapağının açık olduğu ve bir kişinin oturduğu görülüyor.

E-5'te görenleri şaşkına uğratan görüntü! Bagajda oturarak yolculuk etti

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E-5'te şaşırtan anlar... Arabanın bagajında tehlikeyi yolculuk kamerada
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