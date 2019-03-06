Ölümünden önce mirastan çıkarmış

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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in üç yıl önce ölen kardeşi iş adamı Şevket Demirel'in (90) oğlu Yahya Murat Demirel'i (52) mirasından mahrum bıraktığı anlaşıldı. Şevket Demirel'in eşi ve üç kızı, son vasiyetname doğrultusunda Yahya Murat Demirel'in mirastan çıkarılarak payının eşit şekilde bölünmesi ve yeni mirasçılık belgesinin verilmesi için dava açtı. Zararı 1.1 milyar dolar olarak kayıtlara geçen batık Egebank'ın eski patronu Yahya Murat Demirel'in hakkında yakalama kararı bulunuyor. 2012'de yurtdışına kaçan Demirel, yakalandığı takdirde yaklaşık 10 yıl daha cezaevinde yatacak. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya göre; Şevket Demirel'in mirasçıları eşi Zekiye Sezen Demirel ile kızları Şehriban Nihan Atasagun, Ummahan Binhan Kesici ve Neslihan Demirel ile oğlu Yahya Murat Demirel'di. Şevket Demirel'in ölümünden bir yıl önce hazırladığı ikinci vasiyetnamesi Isparta 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açılıp okundu. Şevket Demirel vasiyetnamesinde "3 Aralık 2010 tarihli ilk vasiyetnamemde oğlum Yahya Murat Demirel'e mirasımdan sadece mahfuz payını almasını arzu ettiğim iradem daha da kuvvetlenerek kendisinin mirasçılıktan tamamen çıkarılması yönünde bir iradeye dönüşmüştür. Yahya Murat Demirel'i mirasımdan çıkarıyorum. Kendisine verdiğim mahfuz payın Yahya Murat Demirel'in dışındaki kanuni mirasçılarımın tamamına hisseleri oranında taksim edilmesini istiyorum" dedi.Dava dilekçesinde 7 Nisan 2015'te düzenlenen ikinci vasiyetnamede oğlu Yahya Murat Demirel'in mirastan çıkarılmasıyla onun payına düşen mirasın diğer 4 mirasçıya verilmesi için yeni mirasçılık belgesi gerektiği anlatıldı. Şevket Demirel'in eşi ve üç kızının avukatı, "Merhum Şevket Demirel'in mirasçı Yahya Murat Demirel'i mirasçılığından çıkartmış olduğu, bu sebeple bu kişinin mirasçılık sıfatını kaybettiği ve bu kişiye ait mirasın merhumun eşi ile üç kızına verilmesi için paylarının tespiti ile mirasçılık belgesi verilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.