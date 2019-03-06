Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sosyal medyada tanıştığı kızı 20 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı

Sosyal medyada tanıştığı kızı 20 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 14:39

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sosyal medyada tanıştığı A.O. (16) adlı kızı evlenme vaadiyle kandırıp, annesine ait 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı iddia edilen Emre Y. (26), gözaltına alındı.
Emre Y., sosyal medyada tanıştığı A.O. adlı kız ile arkadaş oldu. Emre Y., iddiaya göre A.O.'yı evlenme vaadiyle kandırıp, ev almak için destekte bulunmasını istedi. A.O. da annesine ait 20 bin liralık ziynet eşyasını habersiz alıp, Emre Y.'ye verdi. A.O., evleneceklerini sandığı Emre Y.'nin, "Ailene altınları çaldırdığını söylersin, yoksa sen öldürürüm" demesi üzerine dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Polis, Emer Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyada tanıştığı kızı 20 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN