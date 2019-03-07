Ankara'da gecekondu yangını: 20 kişi evsiz kaldı

Yangın, saat 03.00 sıralarında Çiğdem Mahallesi 1591. Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Kağıt toplayıcılığıyla geçimini sağlayan Mehmet Avcı'nın evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevreyi saran dumanı fark eden ev halkı, sokağa çıkarak komşularından yardım istedi. Sokaktaki diğer gecekonduları boşaltan mahalleli, alevlere hortumla müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişikteki bir gecekonduya daha sirayet etti.

İTFAİYE SOKAĞA GİREMEDİ

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ancak mahalleye gelen itfaiye araçları, dar sokağa hatalı park edilen araçlar yüzünden uzun süre yangın yerine ulaşamadı. Güçlükle yangın mahalline gelen itfaiye erleri, alevlere dört bir koldan müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 gecekondu da küle döndü. Sokakta kalan 20 kişi, geceyi komşularının evlerinde geçirdi.

Etrafı saran alevleri fark ederek uyandıklarını ve can havliyle sokağa çıktıklarını aktaran ev sakinleri, itfaiye ekipleri gelene kadar yangına hortum ve kovalarla müdahale ettiklerini söyledi. Evsiz kalan vatandaşlar, baraka kurarak yaşayacaklarını aktardı.

Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor.