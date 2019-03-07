Doktor çift yan yana toprağa verildi

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Konya'da elim kazada hayatını kaybeden doktor çift, toprağa verildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Hastalıkları Bölümü'nde çalışan doktor Süleyman Köse (32), Sarayönü Devlet Hastanesi'nde görevli ve 4 aylık hamile olan doktor eşi Nurgül Köse (27) ile önceki akşam Beyşehir yolundaki kazada hayatını kaybetmişti. Kaza yerinde bulunan Nurgül Köse'ye ait ajandada genç kadının hamile olduğunu öğrenince bebeğine yazdığı mektup yürek burkmuştu. Yapılan soruşturmada Süleyman Köse'nin bilinmeyen nedenle aniden direksiyonu sola kırarak karşı şeride geçtiği, TIR ve minibüse çarptıktan sonra şarampole yuvarlandığı belirlendi. Çift, dün Konya Üçler Mezarlığı'nda yan yan defnedildi.