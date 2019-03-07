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'te 21 bin adet ele geçirildi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 15:48

- Nizip'te 21 bin adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Hanifi Güzel
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri bir depoya yaptıkları baskında yasal olmayan 21 bin 600 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.
Nizip ilçesi Mimar Sinan mahallesi'nde bulunan ve Suriye uyruklu T.B isimli şahsın depo olarak kullandığı iş yerine baskın düzenleyen Gaziantep İl Jandarma ekipleri, yapılan aramalarda 21 bin 600 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.
Operasyonda şahıs gözaltına alınırken, yasal olmayan haplara imha edilmek üzere el konuldu.

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Nizip'te 21 bin adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
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