Dağcıların peşine takıldı 7 bin metreye tırmandı

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Nepal'deyaşayan bir sokak köpeği bir dağcı ekibinin peşine takılarak 7 bin metre yüksekliğe tırmanarak tarihe geçti. ABD'li Don Wargowsky isimli dağcı, liderlik ettiği ekiple birlikte Himalaya Dağları'na tırmanmak için çıktığı yolculukta sahipsiz bir köpekle arkadaş oldu. Wargowsky'in Mera adını verdiği köpek, peşini bırakmak istemeyince ekibe dahil oldu. Mera, bir ay süren yolculuğun 3 haftası boyunca dağcılarla birlikte zorlukları aşarak Himalaya Dağları'nın Baruntse zirvesine tırmandı. Outside Dergisi'nde yer alan haberde, tarihte ilk kez bir köpeğin Nepal zirvesine ulaştığı kaydedildi.