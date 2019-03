- Kayıp Buse'nin acılı annesi o günün bilinmeyenlerini ilk kez anlattı

- "Bir dal otomobile çarptı, her şey karardı"

- "Kızım 'anne' dedi, sonrası yok"

- "Herkes sen o hortumu görmedin de mi içine daldın diye soruyor, görmedim"

- "Arkadaşı dalgaların videosunu gönderince görmek için evden çıktık"



(Fotoğraflı)



Hanım Türk

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak günü büyük zarara yol açan hortum felaketi sırasında kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın aranmasına devam edilirken, acılı anne o günün bilinmeyenlerini ilk kez anlattı. O anları gözyaşları içinde anlatan anne Ayla Acar "Herkes 'sen o hortumu görmedin mi içine daldın' diye soruyor. Ben görmedim. Ben sanayinin giriş kapısına vardım tam içeriye gireceğim zaman büyük bir dal parçası arabamın önüne çarptı. Sadece onu hatırlıyorum, bir de dereden çıktım birileri konuşuyor başımda soru soruyor onu hatırlıyorum başka hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.

Acılı anne kızlarının daha iyi aranabilmesi için dere yatağındaki suyun boşalmasının sağlanması, bunun için de birkaç setin kısmen yıkılması konusunda Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin izin vermesini istedi. Buse'nin anne-babasının anlatımları yaşanan olayın ayrıntılarını da gözler önüne serdi.



"Buse'nin arkadaşı dalgaların videosunu gönderdi evden çıktık"

Hortum sırasında kızını kaybeden, kendisi ağır yaralanan Ayla Acar, o felaket gününü ve dehşet dakikalarını gözyaşları içinde anlattı.

Acar, "Eşim sabahları evden hep erken çıkardı. İlk defa o gün 11.30 sıralarında çıktı. İlk kez oturup kızımızla birlikte kahvaltı yaptık. O gittikten sonra kahvaltı masasından kalkmadan 14.00 sıralarına kadar Buse ile sohbet ettik. Hava kapalı. Aklımda dışarı çıkmak yok. Buse'nin arkadaşlarından biri denizdeki dalgaların videosunu göndermiş, 'anne bak deniz bu haldeymiş' dedi. Kıbrıs'taki okuluna tekrar başlamadan önce kızımla birlikte geçireceğimiz bir ay boyunca ona her yeri gezdirmek, göstermek istediğim için o anda 'Kalk, babanı da alalım gidelim, denizi mi göreceksin dereyi mi göreceksin sonra alışveriş yapar evimize geliriz' dedim" diye konuştu.

Bir anda toparlanıp koştura koştura evden çıktıklarını söyleyen Ayla Acar "Ama benim ilk düşüncem, kızıma daha fazla yer göstermek, derenin akmasını göstermekti. Karşıda kamyonlar vardı, bir süre önceki sel olayını anlatmaya başladım. Ağır ağır dere kenarına geldik. Dere kenarında çok durmadım. Buse 'Anne bu su çok' dedi. Önceden de çoktu dedim, o fotoğraf video çekti. Tekrar yola çıktık, ağır ağır sanayiye doğru geldim. Yağmur yoktu. Ağır ağır, dakika dakika, saniye saniye olayın içine girdik" dedi.



"Bir dal vurdu her şey karardı"

"Herkes 'sen o hortumu görmedin mi içine daldın' diye soruyor" diyen Ayla Acar "Ben görmedim, biz geçtiğimiz sırada sanayinin üst tarafındaki direkler yıkık değildi. Ben onu daha sonra askerler götürdüğünde yıkıldığını gördüm. Ben sanayinin giriş kapısına vardım tam içeriye gireceğim zaman büyük bir dal parçası arabamın önüne çarptı. Sadece onu hatırlıyorum, bir de dereden çıktım birileri konuşuyor başımda soru soruyor onu hatırlıyorum başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Hortumun nereden geldiğini ben sürekli düşünüyorum, beni kapıdan attı diye düşünüyorum. Ama hortum arabayı alıp, o demirlerden de geriye çekmiş arabanın camları orada bulunmuş. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Bana soru soruyorlar ama beynimin içinde uğultu geliyor. Sadece uğultu, konuşmaları falan duymuyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.



"Kızım 'anne' dedi, sonrası yok"

"Kızının aracın ön koltuğunda yanında olduğunu ve dal vurduğu anda "anne" diye seslendiğini söyleyen Ayla Acar "Korkmasın diye 'tamam kızım giriyoruz' dedim. Ama ondan sonrasını bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.



"Kızımın aranması için derenin boşaltılması gerek"

İlk günden beri arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür eden anne Ayla Acar, "Çok sağ olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun kendi çocuklarını arar gibi aradılar" diye konuştu. Devam eden arama çalışmalarının daha ayrıntılı yapılabilmesi için dere yatağındaki setlerde biriken suların bir an önce boşaltılması için birkaç setin kenarından kırılması için DSİ'nin izin vermesini isteyen acılı anne "O derenin suyunun boşaltılıp kızımın orada aranmasını istiyorum. Derede olduğunu umut ediyorum. Belki arandığı zamanda bulunmayabilir. Ama umut ediyorum. Derede olduğunu umut ediyorum. Sadece bir umut benimki de, su bir tarafa boşaltılsa orada aransa. Belki ümitlerim orada da kırılacak belki ama ne olur? Zaten birçoğu selden zarar görmüş setlerden 3-4 tanesinin ucu benim çocuğum için kırılsa ne olur?" ifadelerini kaydetti.



Aramalar dere yatağında sürüyor

Buse Acar'ı arama çalışmaları Antalya İl Jandarma Alay Komutanlığı Arama Kurtarma dalgıçları tarafından sürdürülürken Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekibi de setlerdeki boşaltma borularındaki tıkanıklıkları gidermeye çalışıyor. Buse Acar, 24 Ocak'tan bu yana dere yatağında, ormanlık alanda, sahilde, deniz yüzeyi ve deniz altında aranmış, deredeki suyun kısmen azalması ile bazı şüpheli noktalar iş makineleri ile kazılmıştı.

BUGÜN NELER OLDU