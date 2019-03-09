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18 kişilik belediye meclis üyesi adayının 16’sı kadın

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019
18 kişilik belediye meclis üyesi adayının 16’sı kadın
Uşak'ın Banaz ilçesi Kızılcasögüt beldesi Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Beldenin AK Partili Başkan adayı Güngör Oral asil ve yedeklerden oluşan 18 kişilik Belediye Meclis üyeliğinin 16'sına kadın aday gösterdi. Oral'ın seçimi kazanması halinde belde tam anlamıyla kadınlara emanet edilmiş olacak. Okul öncesi öğretmeni olan Belediye Meclisi Üyesi adayı Bersen Tümer ise ev işlerinde de belediyede de işlerin aksamayacağını söyledi. Bir başka belediye meclis üyesi adayı Pınar Turhan ise beldedeki kanser vakaları sayısının yüksek olduğuna dikkat çekerek, seçimi kazanmaları halinde ilk icraat olarak asbestli boruları değiştireceklerini vurguladı.
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18 kişilik belediye meclis üyesi adayının 16’sı kadın
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