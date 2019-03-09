Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Atatürk Havalimanı'nda "yılan derisi" operasyonu

'nda "" operasyonu

'den Türkiye'ye gelen bir yolcunun bagajında 23 adet nadir bulunan ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 11:37
GÜNÜN DİĞER VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda 23 adet nadir bulunan yılan derisi ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Abu Dabi'den Türkiye'ye gelen bir yolcudan şüphelenerek bagajını incelemeye aldı.

Bagajın yapılan X-ray kontrolünün ardından detaylı araması yapıldı.

Yapılan kontrollerde, şahsın eşyaları arasına gizlediği 23 adet nadir bulunan yılan derisi tespit edildi. Yılan derilerine ekipleri tarafından el konuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk Havalimanı'nda "yılan derisi" operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN