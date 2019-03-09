Kastamonu'da bir garip olay! Film gibi takiple kaçak elektriği ortaya çıkardı
Faturasını ödeyemeyince komşusunun elektriğini kaçak kullandı. İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen ev sahibi, elektrik faturasını görünce şok oldu. Mağdur ev sahibi film gibi takiple kaçak elektriği ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 9.3.2019 10:41Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 11:11
İstanbul'dan Kastamonu'ya geldiğinde panodaki kabarık elektrik faturasını görerek film gibi takip başlatan ev sahibi, elektrik faturasını ödeyemeyen komşusunun kaçak hatla elektriğini kullandığı tespit etti.