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'da bir garip olay! Film gibi takiple kaçak elektriği ortaya çıkardı

Faturasını ödeyemeyince komşusunun elektriğini kaçak kullandı. İstanbul’dan ’ya gelen ev sahibi, elektrik faturasını görünce şok oldu. Mağdur ev sahibi film gibi takiple kaçak elektriği ortaya çıkardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 11:11
Kastamonu'da bir garip olay! Film gibi takiple kaçak elektriği ortaya çıkardı

İstanbul'dan 'ya geldiğinde panodaki kabarık elektrik faturasını görerek film gibi takip başlatan ev sahibi, elektrik faturasını ödeyemeyen komşusunun kaçak hatla elektriğini kullandığı tespit etti.

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Kastamonu'da bir garip olay! Film gibi takiple kaçak elektriği ortaya çıkardı
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