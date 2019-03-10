Garanti Bankası saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 2019 Garanti Bankası çalışma saatleri...

Garanti Bankası; 1946 yılında Ankara'da kuruldu. Bankanın ilk şubesi ise 21 Haziran 1946'da Ankara'da Anafartalar Caddesi'nde açıldı. Garanti Bankası; 1946 yılında Ankara'da kuruldu. Bankanın ilk şubesi ise 21 Haziran 1946'da Ankara'da Anafartalar Caddesi'nde açıldı. Garanti Bankası çalışma saatleri...

Garanti Bankası saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Türkiye'nin köklü bankalarından Garanti Bankası; sabah 09:00'da açılarak vatandaşlara hizmet vermeye başlıyor. Öğlen 12:30'a kadar kesintisiz çalışan Garanti Bankası çalışanları 12:30'da öğle arasına çıkıyor. 1 saat öğle arasından sonra 13:30'da öğle tatili sona eriyor ve banka yeniden açılıyor. Garanti Bankası; saat 17:00'da kapanıyor.

Ayrıca hafta sonları, resmi tatil günleri, dini bayramlar ve milli bayramlarda da bankalar kapalı oluyor. 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 1 Mayıs ve 30 Ağustos gibi resmi tatil günlerinde de Garanti Bankası kapalı oluyor.

GARANTİ BANKASI KİMİN?

Garanti Bankası kimin sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İspanyol bankacılık devi BBVA, Garanti Bankası yönetiminde Doğuş Grubu ile stratejik ortak oldu. BBVA'nın güçlü teknoloji ve inovasyon ile pekiştirilmiş müşteri odaklı iş modelinin Garanti'nin iş modeliyle oldukça örtüşmesi, tecrübe paylaşımı ve işbirliği fırsatları bakımından iki tarafa da olumlu katkılar sağladı.

Bugün Garanti'nin hakim ortağı, 2015 yılında %14,89 ve 2017 yılında %9,95'lik satın alımları ile hisselerinin %49,85'ine sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Hisseleri Türkiye'de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD'de işlem gören Garanti'nin Borsa İstanbul'daki halka açıklık fiili dolaşım oranı yaklaşık %50'dir.