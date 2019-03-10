LC Waikiki çalışma saatleri 2019 - LC Waikiki saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

İstanbul'un yoğun meydanlarında genellikle ilk açılan mağazalardan olan LC Waikiki; Bakırköy Meydanı'nda, Kadıköy Meydanı'nda, Avcılar Meydanı'nda çok uzun yıllardır vatandaşlara hizmet veriyor. Ayrıca hemen hemen Türkiye'deki her AVM'de LC Waikiki mağazası yer alır. Peki LC Waikiki saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

2019 LC Wakiki çalışma saatleri!

LC Waikiki mağazaları Türkiye'de en çok alışveriş yapılan giyim mağazaları arasında yer alıyor. LC Waikiki sabah 09:00'da açılırken gece saat 22:00'da kapanıyor. Nöbet usulü çalışıldığı için LC Waikiki'de öğle araları da kasa kapanmıyor.

Ayrıca Cumartesi ve Pazar günleri de LC Waikiki tam zamanlı olarak açık. Ayrıca LC Waikiki'nin internet sitesinden; kadın, çocuk, erkek, genç, bebek, ayakkabı, aksesuar ürünleri de satılıyor. Birbirinden kaliteli ürünleri oldukça uygun fiyatlar satın alabilirsiniz.