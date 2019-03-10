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Meteoroloji’eden son dakika ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Pazartesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında Salı gününden itibaren düşüş bekleniyor. Haftanın ilk günü vatandaşlar evden çıkmadan önce, “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Bugün için hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte tarihli

Giriş Tarihi: 11.3.2019 07:40 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 07:55
Meteoroloji’eden son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 11 Mart Pazartesi

Günlük hayatta plan yaparken dikkat edilen en önemli faktörlerden biri de hava durumudur. İnsanlar, dışarı çıkmadan önce günlük tahminlerini inceliyorlar. Haftanın ilk günü olan pazartesi gününde de "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (11 MART 2019)
Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İşte bugün için bölgelerimizde hava durumu…

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Meteoroloji’eden son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 11 Mart Pazartesi
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