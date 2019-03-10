Meteoroloji’eden son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 11 Mart Pazartesi

Günlük hayatta plan yaparken dikkat edilen en önemli faktörlerden biri de hava durumudur. İnsanlar, dışarı çıkmadan önce günlük hava durumu tahminlerini inceliyorlar. Haftanın ilk günü olan pazartesi gününde de "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (11 MART 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İşte bugün için bölgelerimizde hava durumu…