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kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 2019 Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri

Ülkemizin en köklü bankalarından olan kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Özellikle 2000'li yıllardan sonraki atılımla teknoloji çağının gerekliliklerini yerine getiren Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yapı Kredi Bankası; 1944 yılında kurulmuştur.

DIŞ KAYNAKLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019 17:12
Yapı Kredi Bankası kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 2019 Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri

Yapı Kredi Bankası gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hizmetlerini sürdürüyor. Konut, araç veya bireysel ihtiyaç kredisi çekmek için, HGS veya OGS kartı çıkartmak için, krediler hakkında bilgi sahibi olmak için, finansal destek için, yatırımlarını değerlendirmek için vatandaşlar Yapı Kredi Bankası'ndan destek almaya devam ediyorlar. Peki Yapı Kredi Bankası saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Yapı Kredi Bankası hafta içi sabah saat 09:00'da açılıyor. Öğle tatili olan 12:30'a kadar aralıksız çalışan banka personeli 12:30'dan 13:30'a kadar öğle arasında vakit geçiriyor. 13:30'da tekrar açılan banka 17:00'da kapanıyor. Bu aşamada Yapı Kredi Bankası hafta sonları şubeden işlem vermiyor.

Yapı Kredi Bankası'nın ATM'leri 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet veriyor ayrıca resmi tatil günlerinde, dini ve milli bayramlarda banka kapalı oluyor. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs, 1 Mayıs ve 30 Ağustos gibi tatil günlerinde de Yapı Kredi şubeleri kapalı oluyor.

Yapı Kredi Genel Merkezi adresi: Levent Mahallesi Büyükdere Cad. Yapı Kredi D Blok Plaza, 34330 Beşiktaş/İstanbul

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Yapı Kredi Bankası kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 2019 Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri
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