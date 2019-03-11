World Wide Web nedir? Google'a doodle oldu! World Wide Web nedir?

Google'a giren vatandaşlar bir doodle sürprizi ile daha karşılaştılar! Teknolji devi Google, bu kez de World Wide Web (www) için özel bir doodle yayınladı. İşte Google'ın World Wide Web paylaşımı ile ilgili tüm detaylar...



WORLD WIDE WEB NEDİR?



World Wide Web (kısaca WWW veya Web), İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir. Bu dokümanların her birine Web sayfası adı verilir ve Web sayfalarına İnternet kullanıcısının bilgisayarında çalışan Web tarayıcısı adı verilen bilgisayar programları aracılığıyla erişilir. Web sayfalarında metin, imaj, video ve diğer multimedya ögeleri bulunabilir ve diğer bağlantı ya da link adı verilen hiper-bağlantılar ile başka Web sayfalarına geçiş yapılabilir.