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nedir? 'a oldu! World Wide Web nedir?

Arama motoru denince akla ilk gelen 30. yıldönümüne karşılık (www) için yayınladı. Google üzerinden giriş yapacak olan kişiler doodle ile karşılaşınca ne olduğunu araştırmaya başladı. World Wide Web nedir? World Wide Web nasıl çalışır?

Giriş Tarihi: 12.3.2019 08:03 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 08:03
World Wide Web nedir? Google'a doodle oldu! World Wide Web nedir?

Google'a giren vatandaşlar bir doodle sürprizi ile daha karşılaştılar! Teknolji devi Google, bu kez de World Wide Web (www) için özel bir doodle yayınladı. İşte Google'ın World Wide Web paylaşımı ile ilgili tüm detaylar...

WORLD WIDE WEB NEDİR?

World Wide Web (kısaca WWW veya Web), İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir. Bu dokümanların her birine Web sayfası adı verilir ve Web sayfalarına İnternet kullanıcısının bilgisayarında çalışan Web tarayıcısı adı verilen bilgisayar programları aracılığıyla erişilir. Web sayfalarında metin, imaj, video ve diğer multimedya ögeleri bulunabilir ve diğer bağlantı ya da link adı verilen hiper-bağlantılar ile başka Web sayfalarına geçiş yapılabilir.

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World Wide Web nedir? Google'a doodle oldu! World Wide Web nedir?
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