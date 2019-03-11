Yağmur Aşık’a 100 bin liralık tazminat davası

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Veterinerler Dilara Tezel, Berkay Güven ve Timur Ergin'in çalıştığı kliniğe, Zafer Tilki isimli kişi 24 Mart 2017'de hasta bir baykuş getirdi. Hayvanın 'kulaklı orman baykuşu' olduğunu fark eden veterinerler, Orman Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlık yetkilileri, tedavi sonrası baykuşun kendilerine teslim edilmesini istedi. 3 gün sonra kliniği arayan Benham Rafiei baykuşu istedi. Olumsuz yanıt alınca, eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma davası açtığı eşi olan patronu Yağmur Aşık'a bu durumu anlattı. İddiaya göre evinin bahçesinde baykuşu bulduğunu belirten Yağmur Aşık, veterinerleri telefonda tehdit etti. Kliniğe kalabalık şekilde gelen Yağmur Aşık'la Dilara Tezel arasında arbede yaşandı. Aşık, "Ben profesyonel kickbokscuyum. Beni dövebileceğini mi sanıyorsun" dedi. Aşık sosyal medyada veterinerleri "dolandırıcı, hırsız" gibi kelimelerle itham etti. Üç veteriner manevi zarar için toplamda 100 bin lira tazminat istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davada Aşık'ın avukatı, müvekkilinin baykuşun el altından satılması korktuğunu savundu.