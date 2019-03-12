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Meteoroloji'den için son dakika ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Dün yurdun birçok kesiminde başlayan sağanak yağış ve fırtınalı yağmur yağışı bugün de devam ediyor. Sabah saatleri itibariyle hava sıcaklıkları düşük seyrediyor. Vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırırken, anlık hava durumu ve tahmin raporları geldi. İşte yurt genelinde 2019 Çarşamba tarihli hava durumu tahminleri.

Giriş Tarihi: 13.3.2019 07:07 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 07:18
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 13 Mart Çarşamba

Başta Marmara Bölgesi'nde olmak üzere yurdun birçok kesiminde dün başlayan yağışlı hava bugün de etkisini gösteriyor. Evden çıkmadan hava durumunu merak eden vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte il il tahmin raporları...

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 13 Mart Çarşamba
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