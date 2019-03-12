Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 13 Mart Çarşamba

Başta Marmara Bölgesi'nde İstanbul olmak üzere yurdun birçok kesiminde dün başlayan yağışlı hava bugün de etkisini gösteriyor. Evden çıkmadan hava durumunu merak eden vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu tahmin raporları...