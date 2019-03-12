Meteoroloji’den son dakika yağış ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbullular dikkat…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağışlar ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından sağanak yağışın dün gece itibariyle İstanbul ve Marmara bölgesinde etkisini göstermesi vatandaşlar tarafından beklenmedik bir gelişme oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yağışlar ne kadar sürecek sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları…

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI GELDİ! YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve diğer iller için uyarılar gelmeye başladı. İşte yarın başta olmak üzere 5 günlük hava durumu tahmin raporları...