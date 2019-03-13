Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ankara'da tren vagonları raydan çıktı

'da tren vagonları raydan çıktı

'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin 2 vagonu raydan çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 03:14 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 03:21
Ankara'da tren vagonları raydan çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin vagonları raydan çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sincan Çağlayan bölgesinde yakıt taşıdığı öğrenilen trenin vagonları gece saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler bölgede inceleme ve çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da tren vagonları raydan çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN