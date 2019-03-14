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kent genelinde operasyonu

kent genelinde ticareti yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 08:06 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 08:10
İstanbul kent genelinde uyuşturucu operasyonu
Düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler ile hakkında araması olan kişiler yakalandı.Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler ile hakkında araması olan kişiler yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyona Özel Harekat Polislerin de destek verdi. Şüphelilerin kaldığı evlere özel harekat polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak, girdi. Evlerde aramalar yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbul kent genelinde uyuşturucu operasyonu
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