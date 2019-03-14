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’de feci ! Ortalık savaş alanına döndü

D100 karayolunda bir servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. sonrası minibüs şoförü ağır yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 04:31
Maltepe’de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Olay, 02.00 saatlerinde, Maltepe D100 karayolu Gülsuyu Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Engin Gül yönetimindeki 34 LIS 554 plakalı servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle D100 karayolu sahil yol ayrımında hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından bir süre sürüklenen minibüs bariyerleri aşarak yeşil alanda durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112, polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüs içerisinde sıkışan Gül'ü çıkartarak ambulansa bindirdi. Gül, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Engin Gül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Maltepe’de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü
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