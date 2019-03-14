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Masaj salonlarındaki rüşvet soruşturmasında 4 gözaltı

Tekirdağ, Kırklareli ve 'da, kamu görevlilerine rüşvet verdikleri iddiasıyla masaj salonu sahibi ve ortakları 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonun ikinci aşamasında ise rüşvet alan kamu görevlilerinin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 09:22
Masaj salonlarındaki rüşvet soruşturmasında 4 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla'da masaj salonları sahipleri tarafından kamu görevlilerine rüşvet verdiği iddiaları üzerine çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmaların ardından kamu görevlilerine rüşvet verdiğini belirlediği kişilere yönelik, Tekirdağ, Kırklareli Muğla'daki adreslere düzenlediği operasyonlarda A.K., A.S., E.A. ve İ.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

KAMU GÖREVLİLERİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Emniyet yetkilileri operasyonun ikinci aşamasında ise rüşvet alan kamu görevlilerinin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışmalara devam edileceğini belirtti.

İstanbul kent genelinde uyuşturucu operasyonu

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Masaj salonlarındaki rüşvet soruşturmasında 4 gözaltı
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