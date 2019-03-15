Eczacının kocası doktoru dövdü

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Kırıkkale'de özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, bir hastasına 3 kutu ilaç yazdı. Ancak iddiaya göre gittiği eczacı, ilacı eksik verdi. Bunun üzerine hasta durumu doktora bildirdi. Doktor Mehmet Öncel'de eczaneyi arayarak, niye eksik verdiklerini sordu. Bunun üzerine doktor ile eczacı kadının eşi arasında telefonda tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce sinirlenen, eczacının eşi V.K. hastaneye gelerek, doktorun poliklinikteki odasını bastı. Doktoru darp eden öfkeli eş, odayı da dağıttı. Öncel'in elinde ve kolunda darp izleri oluşurken, araya girmeye çalışan sekreteri de yaralandı. Poliklinikte de büyük zarar gördü. Öncel ve sekreterinin darp raporu alarak şikâyetçi olması üzerine saldırgan V. K. gözaltına alındı. Yaşadıklarını anlatan Op. Dr. Mehmet Öncel, "İlacı niye eksik verdiklerini sorunca telefonda biraz ters konuştu. Ben de telefonu kapattım. Öğleden sonra eczacının eşi olduğunu söyleyen bir kişi, poliklinikte direkt bizi darp etti. Sol omzumda da bir hareket kısıtlılığı ve hassasiyeti var. Sekreterim travma yaşadı. 25 yıla yakın devlet hastanelerinde çalıştım. 35 yıllık meslek hayatım var. İlk defa başıma böyle bir olay geliyor. Hukuki süreci başlattık. Bundan sonrasını hukuki süreci takip edeceğiz" dedi.Hakan GÖKKAYA