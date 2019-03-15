Paket servis vurgunu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da restoranların paket servislere gönderdikleri POS cihazlarına özel bir yazılım yükleyen bir çete, ödeme yapan müşterilerin kart bilgilerini kopyaladı. 200 kişinin hesabından 250 bin lira çeken çete çökertildi. Operasyonu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Adreslerinden yazılımları değiştirilmiş POS cihazları ve kopya kartları oluşturmakta kullanılan MSR adlı cihaz çıkan 4 şüpheli F.Ö., F.P., A.Ş. ve İ.H. tutuklandı. Siber çeteye yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen özel yazılım yüklenen POS cihazları ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Yeni mağdurlara yönelik tespit çalışmalarının sürdüğü ve incelemeler ile birlikte çetenin elde ettiği haksız kazanç miktarının artabileceği vurgulandı. Polis, POS cihazları ile ödeme yapan vatandaşlara; ödeme yaptıkları POS cihazlarının altında bir başka cihazın bulunup bulunmadığına dikkat etmeleri uyarısında bulunuyor.