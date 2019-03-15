Üvey anne dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da yaşayan H. A. 3 yıl önce ilk eşinden boşandı. Mahkeme çiftin oğullarının velayetini de babaya verdi. H.A., ardından Canan A. A. ile evlendi. Ancak üvey anne, bir süre sonra çocuğu dövmeye başladı. Bu durumu sindiremeyen bakıcı ise çocuğa uygulanan şiddeti cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde üvey anne önce , "Ben seni sokağa atmışım, sen sokakta beklemişsin bunu da babana mı söyledin. Büyüdükçe akıllanacağın sıra deli oluyorsun. Konuşacak mısın yoksa boğayım mı? Bir daha anlat demem kafanı vura vura kanatırım çabuk anlat" diye bağırıyor. Büyük korku yaşayan ve şoka giren çocuk ise ağlayarak kendisini savunmaya çalıştı. Bunun üzerine üvey anne, önce çocuğun boğazını sıkıyor, ardından da kulağını çekiyor. Dayak yiyen çocuk yaşadığı acıyla ağlarken, oda da bulunan kadının 2 çocuğu da korkuyla bu sahneleri izliyor. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen polis tarafından gözaltına alınan üvey anne, ifadesinde çocuğunu darp etmediğini, korkutmak için yaptığını söyledi. Karakoldaki ifadesinin ardından dayakçı anne "Kasten yaralamanın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması" gerekçesiyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Üvey anne şiddetine maruz kalan 8 yaşındaki küçük çocuk ise devlet korumasına alındı. Dayak mağduru çocuğa, psikolojik destekte verilmeye başlandı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, üvey annenin serbest bırakılmasının ardından, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Adana Barosu avukatlarından Yelda Aslan, olayın "Kasten yaralamanın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması" şeklindeki TCK'nın 86/2 maddesi kapsamında değerlendirilerek, üvey annenin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığına dikkat çekti.