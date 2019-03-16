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8 bin alınacak! Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü 8 bin alınacağını duyurdu. Gece Kartalları olarak da adlandırılan Bekçilik için, başvuru şartları neler? Kimler bekçi olabiliyor? Bekçilik için başvurular ne zaman? Bekçi olmak isteyenler bu soruların cevabını arıyor.. İşte Bekçi olmak için aranan şartlar ve Bekçi başvuru tarihleri...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019 18:48
8 bin bekçi alınacak! Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 bin bekçi alınacağını, ön başvuruların 18 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı bildiride 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru şartlarını açıklandı. Adaylar 18 Mart-1 Nisan tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Adaylar alıma ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr üzerinden ulaşabilecek.
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8 bin bekçi alınacak! Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
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