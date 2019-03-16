8 bin bekçi alınacak! Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 bin bekçi alınacağını, ön başvuruların 18 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı bildiride 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru şartlarını açıklandı. Adaylar 18 Mart-1 Nisan tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Adaylar alıma ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi www.pa.edu.tr üzerinden ulaşabilecek.