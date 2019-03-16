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Havalı ‘Pi’ şenliği

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019
Havalı ‘Pi’ şenliği
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Kaymakam Nuri Okutan Ortaokulu, Pi sayısına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenledi. Okul bahçesinde 400 öğrenciyle yapılan koreografi ise havadan görüntülendi. Dünya Pi Günü olan 14 Mart'ta gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ellerini kullanmadan ağızlarına aldıkları fırçalarla sulu boyayla Pi sayısını çizerken, üzerine Pi sayısı işaretlenen çuvallarla yarış düzenledi. Üzerinde Pi sayısının işareti olan yaş pastalar, aynı şekildeki kuru pastalar yapılan etkinlik kapsamında okul bahçesinde Pi sayısı ve 3.14 yazısıyla oluşturulan ve havadan görüntülenen koreografi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Havalı ‘Pi’ şenliği
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