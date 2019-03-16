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İş görüşmesine gitti başına gelmeyen kalmadı

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019
İş görüşmesine gitti başına gelmeyen kalmadı
İzmir Menderes'te Organize Sanayi Bölgesi'ne iş görüşmesine giden 38 yaşındaki Yasemin Anlar, çıkışta pitbulldobermen kırması köpeğin saldırısına uğradı. Zincirini koparıp saldıran köpekten kurtulmak için koşarak kaçmaya çalışan genç kadın düştü ve kafasını yere çarptı. Daha sonra dışarı doğru koşturan kadın, bu kez de su kanalına düştü. Hastaneye kaldırılan kadının çenesine çok sayıda dikiş atıldı. Üç gün iş göremez raporu alan Anlar, görüşmeye gittiği firma ve İTOB'dan şikâyetçi oldu. Bir çocuk annesi kadın, "Ben de hayvanseverim. Ama tehlikeli ırklar bu şekilde bırakılmaz. O köpeğe 'insanlara saldırsın' diye eğitim verilmiş. Yüzümde bu yaradan dolayı iz kalacak. Ölebilirdim" dedi.
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İş görüşmesine gitti başına gelmeyen kalmadı
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