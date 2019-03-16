Türkiye’nin en güzel kareleri sergilendi

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Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından hazırlanan "Türkiye Güzellikleri" sergisi 14 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da açıldı. Derneğin son 5 yıldır, Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında ayrı bir kategori olarak ödüllendirdiği fotoğraflardan oluşan özel sergi, Moskova'da Yunus Emre Enstitüsü Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. "2019 Türkiye- Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" kapsamında hazırlanan 41 fotoğraflık serginin açılışında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Yunus Emre Enstitüsü Moskova Kültür Merkezi Müdürü Ömer Özkan, Türk Hava Yolları Moskova Bürosu Müdürü Turan Yardımcı birer konuşma yaptı.