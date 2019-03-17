9 el ateş etmiş ama çok seviyormuş...

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Kendisine boşanma davası açan eşi Zülfiye Yıldız'a 9 kez ateş eden tutuklu sanık Mehmet Yıldız savunmasında "Eşimi öldürme kastım yoktu. Olayın paniğiyle 9 el ateş ettim. Özür diliyorum. Onu seviyorum" dedi. Tekstilci Mehmet Yıldız, şiddet uyguladığı ve aldattığı gerekçesiyle 28 yıllık eşi Zülfiye Yıldız'ın kendisine açtığı boşanma davasından vazgeçmemesi üzerine geçen yıl 8 Ekim'de Küçükçekmece'deki evlerinin bulunduğu sitenin girişinde eşini vurdu. Bacaklarından yaralanan ve kemikleri kırılan Zülfiye Yıldız hastaneye kaldırıldı. Tutuklanan Mehmet Yıldız hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Bakırköy 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cenk Yıldız eşiyle 28 yıldır evli olduğunu, maddi durumu bozulunca da eşinin kendisinden boşanmak istediğini söyledi. Yıldız "Kesinlikle eşimi öldürme kastım yoktu. Olayın paniğiyle 9 el ateş ettim. Eşimden özür diliyorum. Onu seviyorum" dedi. Duruşmada tanıklık yapan müştekiyle sanığın oğlu Barış Yıldız babasının annesini birçok kez başka kadınlarla aldattığını söyledi. Zülfiye Yıldız'ın komşusu Zahide Taş, olaydan 2 gün önce sanığın kendisini arayarak "Dilekçe verirse onu öldürürüm" dediğini anlattı. Savcı açıkladığı mütalaasında sanığın adam öldürmeye teşebbüs, zincirleme tehdit ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme son savunması için sanığa süre vererek duruşmayı erteledi.