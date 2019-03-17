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’deki göçükte ikinci acı haber

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019
İzmir’deki göçükte ikinci acı haber
İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro yer altı parkında yaşanan göçük sırasında toprak altında kalan iki bekçiden diğerinin de cesedine ulaşıldı. Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait metro vagonu yer altı park alanı inşaatında geçen gün göçük meydana gelmişti. Göçük altında kalan bekçilerden Mehmet Ali Yalçın'ın (65) cesedine önceki gün ulaşılmıştı. Diğer bekçi Mehmet Çiftçi'nin (69) cesedine ise dün ulaşıldı. Ekiplerin uzun uğraşlar sonrası ulaştığı Çiftçi'nin cesedi de sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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İzmir’deki göçükte ikinci acı haber
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