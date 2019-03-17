Sevgili katili çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Bakırköy ilçesi Florya'da 30 Nisan 2016'dabir oto galeriyi el bombalı bir grup bastı. El bombasının da kullanıldığı çatışmada, işyeri sahibi C.P., çalışan İ.K. ile saldıran gruptan M.E.Ç. yaralandı. Murat Sancak ise pimini çektiği el bombası elinde fazla tutunca patladı ve öldü. Polis, saldırı sonrası kaçan kişinin kamera görüntülerinden yola çıkarak 32 yaşındaki Baki Ateş olduğunu belirledi. Arnavutköy'de 19 Ekim saat 03.00'da bir sitede silah sesi yükseldi. Silah sesinin geldiği bloğa giden güvenlik görevlilerine "Yanlışlıkla kendini vurdu" diyen bir kişi daha sonra kaçtı. Eve giren polis Sevinç Aygen'i (46) sırtından tek kurşunla vurulmuş halde ölü buldu. Polis olay yerinden kaçan kişinin uzun süredir peşinde oldukları Baki Ateş olduğunu belirledi. Ateş'in Kağıthane'de bir evde gizlendiğini öğrenen polis önceki gün operasyon düzenledi. Baki A. gözaltına alınırken evde Sig Sauer tabanca bulundu. Baki A., ilk ifadesinde "Sevinç montumu çıkarıyordu. Bu sırada montumun cebindeki silah ateş aldı, kendini vurdu" dedi. Daha sonra ifadesini değiştirerek "Montumu çıkarıyordum. Montu çıkartırken tabanca yere düştü ve ateş aldı. Sevinç vuruldu. Korktum kaçtım" dediği öğrenildi.