Verdiği sipariş kâbusu oldu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Mecidiyeköy'de yaşayan Zeliha K. (34), gectiğimiz aylarda gece geç bir saatte acıkınca ünlü hamburger firmasından sipariş verdi. Zeliha K.'nın siparişini 25 yaşındaki kurye İbrahim T. getirdi. İbrahim T. iddiaya göre sipariş veren kadının kişisel bilgilerini sipariş detaylarından gizlice aldı ve cinsel taciz içerikli mesajlar göndermeye başladı. Aldığı mesajlar karşısında şoke olan kadınİbrahim T.'nin kendisini açıkça ifşa etmesi üzerine şirket yetkililerine durumu bildirdi. Kadının ihbarı sonrası durum aynı zamanda savcılığa intikal etti. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kuryenin ifadesi alındı. İbrahik T. layı reddederek genç kadını tanımadığını ve kendisine sipariş götürdüğünü hatırlamadığı ve mesajları kendisinin atmadığını söyledi. Savcılık mesajın atıldığı numaranın İbrahim T.'ye kayıtlı olduğu ve olay günü söz konusu saatlerde aynı numarayla başka görüşmeler yaptığını kaydederek cinsel taciz suçundan iddianame düzenledi. Cinsel taciz suçundan 3.5 yıla kadar hapsi istenen İbrahim T. ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.