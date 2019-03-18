150 TL ve 6 paket sigarası için engelli şahsı 30 kez bıçaklayarak öldürdü

Karamürsel'de dün gece saatlerinde engelli aracında kuruyemiş satarak geçinen 50 yaşındaki Muktedir Çapur'u boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen şahıs, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Dün gece saatlerinde Kayacık Mahallesi Akasya Sokak üzerinde meydana gelen olayda Akasya Sokak üzerindeki bir evde yaşayan ve geçimini elektrikli engelli aracıyla kuruyemiş satarak sağlayan bedensel engelli Muktedir Çapur(50), evinin giriş bölümünde, birlikte yaşadığı ve nişan cemiyetinden döndüğü öğrenilen ailesi tarafından ölü bulundu. Çapur'un kanlar içinde yerde yattığını gören ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan incelemede boğazında kesikler olan Muktedir Çapur'un öldüğü tespit edildi.





YAŞLI ADAMI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ŞAHIS YAKALANDI

Çapur'un öldüğünü öğrenen yakınları ise şoka girdi. Daha sonra olay yerine gelen polis tarafından yapılan incelemede ise boğazında birden fazla bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Öldürülmüş olabileceğinden şüphelenilen Çapur'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan takip sonrasında Çapur'u öldürdüğü iddia edilen Gürsel K. (25) adlı şahıs başarılı bir operasyonla yakalandı.



150 TL VE 6 PAKET SİGARA İÇİN ENGELLİ ŞAHSI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahsın engelli adamı vücudunun 30 yerinden bıçaklayıp boğazını kestiği ve daha sonra 150 Tl parasını ve 6 paket sigarasını gasp ettiği öğrenildi. Yaşlı adamı gasp etmek amacı ile öldürdüğü iddia edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, cinayet şüphelisi Gürsel K.'nin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tutuklu bulunduğu Kandıra'daki açık cezaevinden bir hafta izin alarak dışarı çıktığı öğrenildi.