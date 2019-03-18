Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!

çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile sorgulama!

çekiliş sonuçları açıklandı. ’de şans oyunu severler tarafından en çok tercih edilen oyunlardan biri olan On Numara her hafta yaptığı çekilişlerle kazandırmaya devam ediyor. Pazartesi akşamları çekildikten sonra oynayanlar tarafından sıkça aratılan On Numara çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. MPİ ile sorgulama!

Giriş Tarihi: 18.3.2019 23:10
18 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!

Şans oyunu severler tarafından en çok tercih edilen oyunlardan biri olan On Numara'nın bu akşamki çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta on binlerce kişi tarafından oynanan ve bireyler tarafından her Pazartesi akşamı sonuçları en çok aratılan konular arasında oluyor. On Numara oyununda; 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. Her hafta kazandıran oyunda şanslı numaralar heyecanla araştırılıyor. İşte 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları!

MPİ İLE MİLLİ PİYANGO ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA!

On Numara çekiliş sonuçları 21.15'te açıklandı:

2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 27, 34, 41, 46, 51, 55, 62, 65, 66, 68, 69, 75, 77

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
18 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN