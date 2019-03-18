Eskişehir merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu

Eskişehir, İstanbul, Bursa ve Aksaray'da 140 polisin katılımıyla 15 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler daha sonra adliyeye getirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 ilde operasyon düzenlenmişti.

Zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 185 gram sentetik uyuşturucu, 71 uyuşturucu hap, 3,5 gram esrar, 1,3 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 17 sentetik hap, bir av tüfeği ve 7 kartuş, 4 tabanca ile 138 fişek ele geçirilmişti.

Operasyonda, uyuşturucu satıcısı oldukları öne sürülen 23 şüpheli ile bu zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 21 kişi yakalanmıştı. Hakkında yasal işlem başlatılan 44 kişiden 33'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilmişti.