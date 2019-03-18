Maltepe'de taksici gaspı

Olay, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksici Erhan Ovaz, Sancaktepe'de bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra aracına bir kişi bindi. Erhan Ovaz araca binen kişiyi verilen adrese götürmek için yola çıktı. Taksiye binen kişi, Ovaz'a Maltepe'de bir adresten üç kişi alacaklarını ve daha sonra Kayışdağına geçeceklerini söyledi.

Cebindeki paraları, cep telefonunu ve cüzdanı aldığı Ovaz'ı araçtan indiren gaspçı taksiyle hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede araştırma yaparken taksici Erhan Ovaz'ın ifadesi almak üzere polis merkezine götürdü.

BOYNUMA EKMEK BIÇAĞINI DAYARAK BENİ GASP ETTİ

Yaşadığı korku dolu anları anlatan taksici Erhan Ovaz, "Boynuma ekmek bıçağını dayayarak cebimdeki paraları istedi. Cebimde 500 TL'ye yakın bir para vardı. Ama hırsız 300 TL kadarını aldı. Cep telefonum ve cüzdanım aracın içerisindeydi. Hırsız beni arabadan indirdi. Cezaevi firarisi olduğunu söyleyip araçla kaçtı. Ben de 'imdat' diye bağırdım. Sağolsunlar birkaç kişi gelerek yardım etti. Çok korktum bu benim ikinci gasp edilişim daha bir şey diyemiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

BÜTÜN TAKSİCİ ARKADAŞLARA VE DERNEKLERE GASP EDİLEN ARACIN PLAKASI İLETTİM

Gasp edilen taksicinin olay yerinde yardım istediği taksi sürücüsü Mehmet Kalyoncu, "Bir üniversitede müşterimi bıraktım. Yolda ilerlerken bir kişi aracımın önüne atladı. Aracımı gasp ettiler dedi. Ben de bazı taksi duraklarına, arkadaşlara ve derneklere gasp edilen aracının plakasını illettim. Gasp edilen aracı arkadaşlarla birlikte arıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde aracını bulacağımıza inanıyorum. Bu arada taksici ağabeyimize Allahtan bir şey olmamış ve durumu da gayet iyi' diye konuştu.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.