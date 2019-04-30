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Sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı

Eğitim ve kendisini stajyer olarak tanıtan ve çok sayıda hasta ile hasta yakınının eşyasını çalan kadın, polisi harekete geçirdi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 30.4.2019 21:46 Güncelleme Tarihi: 30.4.2019 21:48
Sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kendisini stajyerhemşire ve Acil Tıp Teknisyeni olarak tanıtan kadın, değişik servislerde bir aya yakın çalıştı. Geceleri hastaneye, hastalara müdahalede de bulunan sahte sağlıkçı, bu süre zarfında çok sayıda hasta ve hasta yakınının değerleri eşyalarını çaldı. İki personelin eşyalarını çaldıktan sonra ortadan kaybolan sahte sağlıkçının yakalanması için hastane yönetimi, polise başvurdu. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kadının kimliğini tespit etmeye çalışan polis, geniş çaplı araştırma başlattı.

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

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Sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı
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