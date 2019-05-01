1 Mayıs'ta bugün eczane, PTT, bankalar, sağlık ocakları, hastaneler ve kargolar açık mı? 1 Mayıs resmi kurumlar tatil mi?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli illerde kutlanacak. Emekçilerin birlik ve dayanışmasına vurgu yapan bu özel gün, tarihsel geçmişiyle beraber mühim bir öneme sahip. İstanbul'da yapılacak olan kutlamaların merkezi ise Bakırköy olacak.

1 MAYIS'TA PTT, BANKALAR, SAĞLIK OCAKLARI, HASTANELER VE KARGOLAR TATİL Mİ?

Her yıl kutlanan bu özel gün, bu sene Çarşamba gününe denk geliyor ve bu bağlamda belirli araştırmalar da artış gösterdi. Öyle ki, bireylerin yanıtını aradığı soruların başında '1 Mayıs PTT ve bankalar çalışıyor mu?' ve '1 Mayıs'ta eczane, sağlık ocakları, hastaneler ve kargolar açık mı?' soruları öne çıkıyor.

1 Mayıs'ta açık ve kapalı olan kurumları sizler için araştırdık.

İşte detaylar;