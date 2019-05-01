Mayısta 10 metre kar

BUGÜN NELER OLDU

Bitlis'te, Avrupa Seçkin Destinasyonu'nun Mükemmeliyet Ödülüne sahip Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Dağı'nın kışın kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 metreyi buluyor.Yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Nemrut Kalderası zirvesinde yapılan karla mücadele İl Özel İdaresi'ne ait dozer, greyder ve kar püskürtme makineleriyle yapılıyor. 10 gündür gece gündüz yapılan çalışmaların ardından zirve noktasına varıldı. İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Bu yıl Bitlis'imiz çok yoğun bir kış yaşadı. Özel İdare ekiplerimizin sadece köy yollarında açtığın yolun uzunluğu 24 bin kilometre. Yaklaşık 8 milyon TL civarında masraf yaptık. Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın kış şartlarında rahat etmesini sağladık" dedi.Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Tekelli köyü ve yakınında bulunan Fidantepe üs bölgesine ulaşmak için iş makinelerinin geçiş güzergahlarında karların arasından tüneller açılıyor. Ağrı Taşlıçay'da ekipler yaklaşık 6 aydır ulaşım sağlanamayan Balık Gölü ve çevresindeki köylerin yolunu açmak için 7 metreyi aşan karla mücadele ediyor.