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Tuzla'da 12 yaşındaki çocuğu döven caniyle ilgili son dakika gelişmesi!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.Ö.’nün adli kontrol kararına itirazı kabul edildi. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 2.5.2019 11:57
Tuzla'da 12 yaşındaki çocuğu döven caniyle ilgili son dakika gelişmesi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan M.Y.K.'yı darp eden otomobilin sürücüsü Ufuk Ö. hakkındaki elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik adli kontrol kararı kaldırıldı.

Ufuk Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını bir üst mahkeme sıfatı ile değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ufuk Ö.'nün işlediği suç için istenen ceza miktarının üst sınırını, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek şüpheli hakkındaki adli kontrol hükümlerini kaldırdı.

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YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Şüphelinin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik kararı kaldıran mahkeme, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

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Tuzla'da 12 yaşındaki çocuğu döven caniyle ilgili son dakika gelişmesi!
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