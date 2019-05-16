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14 yaşındaki Ali, oynadığı tabancanın ateş almasıyla öldü

'ün Karlıova ilçesinde, evde bulduğu tabancayla oynarken yanlışlıkla tetiğe dokunan Ali Sönmez (14), başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 10:58
14 yaşındaki Ali, oynadığı tabancanın ateş almasıyla öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Karlıova'nın Taşlıçay köyünde meydana geldi. Ali Sönmez, evde bulduğu, ruhsatlı olup olmadığı henüz bilinmeyen tabancayla oynamaya başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada yanlışlıkla tetiğe dokununca, tabancadan çıkan kurşun, Sönmez'in başına isabet etti. Silah sesiyle odaya koşanların, kanlar içerisinde bulduğu çocuk, götürüldüğü Karlıova Devlet Hastanesi'nde çabaya rağmen kurtarılamadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ali Sönmez'in cansız bedeni, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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14 yaşındaki Ali, oynadığı tabancanın ateş almasıyla öldü
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