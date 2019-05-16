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16 yaşındaki genci parkta av tüfeğiyle vurup öldürdüler!

'da, parkta dolaştığı sırada av tüfekli saldırıya uğrayan Dilaver Arslan (16), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 16:32
16 yaşındaki genci parkta av tüfeğiyle vurup öldürdüler!

Olay, saat 01.30 sıralarında Çöplü Mahallesi'ndeki Namazgâh Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta dolaşan Dilaver Arslan, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine parka gelen sağlık ekipleri, Arslan'ı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Baş ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, çevrede bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, saldırıyla ilgili olabileceği şüphesiyle 1 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin geniş çaplı araştırması sürüyor.

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16 yaşındaki genci parkta av tüfeğiyle vurup öldürdüler!
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