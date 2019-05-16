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sanılmıştı... Aileden şok açıklama: İp dolandı

Olay, Salı günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Şehit Erkan Kaçar Sokak'ta meydana geldi. Yaşardoğu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer P., annesi Fatma P. tarafından çatı katında bulunan oyun alanında ipe asılı halde bulundu. Annenin yardım istediği komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ömer P.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, küçük çocuğun etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, aile, oğullarının herhangi bir sağlık ve psikolojik problemi olmadığını, intihar etmesi için bir sebep bulunmadığını söyledi. OYUN OYNARKEN İP BOYNUNA DOLANMIŞ Acılı aile, Ömer P.'nin pozitif bir çocuk olduğunu vurgulayarak, cesedinin bulunduğu yerde sürekli spor yaptığını, olay anında da spor yaparken demire bağladığı ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 16:24
İntihar sanılmıştı... Aileden şok açıklama: İp dolandı

Olay, Salı günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Şehit Erkan Kaçar Sokak'ta meydana geldi. Yaşardoğu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer P., annesi Fatma P. tarafından çatı katında bulunan oyun alanında ipe asılı halde bulundu. Annenin yardım istediği komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ömer P.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, küçük çocuğun intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, aile, oğullarının herhangi bir sağlık ve psikolojik problemi olmadığını, intihar etmesi için bir sebep bulunmadığını söyledi.

OYUN OYNARKEN İP BOYNUNA DOLANMIŞ

Acılı aile, Ömer P.'nin pozitif bir çocuk olduğunu vurgulayarak, cesedinin bulunduğu yerde sürekli spor yaptığını, olay anında da spor yaparken demire bağladığı ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.

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İntihar sanılmıştı... Aileden şok açıklama: İp dolandı
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