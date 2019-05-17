2 yaşındaki kızını döven anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, Eylül 2017’de kızı Esila'ya 2 yaşındayken şiddet uyguladığı, eşinin evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla ortaya çıkan ve tüm Türkiye'nin tepkisini çeken görüntülerin ardından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Tuğba T. (27), 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba Erdem T., "Verilen cezayı az buldum. Kızımın psikolojisi uzun süre sonra normale döndü. Kızımın velayetinin de en kısa zamanda bana verilmesini bekliyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 17.5.2019 10:42Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 11:08
İlçede beyaz eşya tamiri yapan Erdem T., 2013 yılında Tuğba T. ile evlendikten 2 yıl sonra kızları Esila dünyaya geldi. Erdem T., Eylül 2017'de kızının vücudundaki morluklardan şüphelenip evin salonuna gizli kamera yerleştirdi.