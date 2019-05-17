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2 yaşındaki kızını döven anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası

'ın Gökçebey ilçesinde, Eylül 2017’de kızı Esila'ya 2 yaşındayken şiddet uyguladığı, eşinin evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla ortaya çıkan ve tüm Türkiye'nin tepkisini çeken görüntülerin ardından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Tuğba T. (27), 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba Erdem T., "Verilen cezayı az buldum. Kızımın psikolojisi uzun süre sonra normale döndü. Kızımın velayetinin de en kısa zamanda bana verilmesini bekliyorum" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 11:08
2 yaşındaki kızını döven anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası

İlçede beyaz eşya tamiri yapan Erdem T., 2013 yılında Tuğba T. ile evlendikten 2 yıl sonra kızları Esila dünyaya geldi. Erdem T., Eylül 2017'de kızının vücudundaki morluklardan şüphelenip evin salonuna gizli kamera yerleştirdi.

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2 yaşındaki kızını döven anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası
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