Hayırlı Cumalar - Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?

Mübarek Ramazan ayında Allah tuttuğunuz oruçları, ibadetleri kabul eylesin. Ramazan ayının 12. orucuna bugün niyet ettik. Bugün İslam alemi cuma namazında camilerde buluşacak ve ibadetlerini sürdürecek. Peki Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun cevabını bulabileceksiniz.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.